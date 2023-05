сегодня



Новое видео VOYAGER



"Prince Of Fire", новое видео группы VOYAGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Fearless In Love, выходящего 14 июля на Season Of Mist:



"The Best Intentions"

"Prince Of Fire"

"Ultraviolet" ft. Sean Harmanis of Make Them Suffer

"Dreamer"

"The Lamenting"

"Submarine"

"Promise"

"Twisted"

"Daydream"

"Listen"

"Gren (Fearless In Love)"







