сегодня



Концертное видео VOYAGER



26 августа VOYAGER выпустят концертный релиз "A Voyage Through Time", который будет доступен на Blu-ray и виниле. Запись проходила 10 августа 2021 года в Magnet House, Перт.



Трек-лист:



01. To the Morning Light

02. The Eleventh Meridian

03. Sober

04. White Shadow

05. Devil in Me

06. I am the Revolution

07. Iron Dream

08. The Meaning of I

09. Hyperventilating

10. Summer Always Comes Again

11. Seasons of Age

12. To the Riverside

13. Ghost Mile

14. The Fragile Serene

15. Brightstar

16. Runaway



Фрагмент этого релиза, "White Shadow", доступен ниже.







+0 -1



просмотров: 168