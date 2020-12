сегодня



Новое видео DEMONSTEALER



"Systemic Failure", ", новое видео группы DEMONSTEALER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР And This Too Shall Pass, выходящего 11 декабря:



"This Crumbling Earth"

"A Festering Wound"

"Systemic Failure"

"From Flesh To Ashes"







