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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Demonstealer

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4 янв 2023 : 		 DEMONSTEALER на Black Lion Records

4 фев 2022 : 		 Новое видео DEMONSTEALER

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25 ноя 2016 : 		 Новое видео DEMONSTEALER

29 сен 2016 : 		 Видео с текстом от DEMONSTEALER

18 июл 2016 : 		 Новое видео DEMONSTEALER

10 мар 2016 : 		 Новое видео DEMONSTEALER

4 фев 2016 : 		 Новая песня DEMONSTEALER

25 сен 2015 : 		 Обложка нового сингла DEMONSTEALER
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|||| 4 янв 2023

DEMONSTEALER на Black Lion Records



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Лидер проекта DEMONSTEALER Sahil Makhija сообщил о заключении контракта с лейблом Black Lion Records:

«После многих лет самостоятельной работы я наконец-то нашёл место на Black Lion Records в Швеции для выпуска своего нового альбома. Бремя (каламбур не удался) самостоятельного выпуска музыки заставило меня игнорировать выпуск физических копий и всегда быть ограниченным тем, что я могу сделать самостоятельно. Теперь благодаря BLR у нас будет отличная дистрибуция по всему миру, и мы сможем выпустить также и альбом на физических носителях.

На 2-й неделе января 2023 года мы приступим к анонсам, и я думаю, что вы будете рады увидеть как CD, так и винилы, доступные с новым альбомом, а также крутой мерчендайз. Будьте здоровы и продолжайте слушать металл!»



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