4 янв 2023



DEMONSTEALER на Black Lion Records



Лидер проекта DEMONSTEALER Sahil Makhija сообщил о заключении контракта с лейблом Black Lion Records:



«После многих лет самостоятельной работы я наконец-то нашёл место на Black Lion Records в Швеции для выпуска своего нового альбома. Бремя (каламбур не удался) самостоятельного выпуска музыки заставило меня игнорировать выпуск физических копий и всегда быть ограниченным тем, что я могу сделать самостоятельно. Теперь благодаря BLR у нас будет отличная дистрибуция по всему миру, и мы сможем выпустить также и альбом на физических носителях.



На 2-й неделе января 2023 года мы приступим к анонсам, и я думаю, что вы будете рады увидеть как CD, так и винилы, доступные с новым альбомом, а также крутой мерчендайз. Будьте здоровы и продолжайте слушать металл!»





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