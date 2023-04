8 апр 2023



Новое видео DEMONSTEALER



"The Art Of Disinformation", новое видео DEMONSTEALER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Propaganda Machine", выход которого состоялся 31 марта.



Трек-лист:



1. The Fear Campaign (Hannes Grossmann, Dominic 'Forest' Lapointe, Anabelle Iratni & Dean Paul Arnold)

2. Monolith Of Hate (James Payne, Martino Garattoni & Anabelle Iratni)

3. The Propaganda Machine (Ken Bedene, Stian Gundersen & Anabelle Iratni)

4. The Art Of Disinformation (Sebastian Lanser, Kilian Duarte, Alex Baillie & Anabelle Iratni)

5. Screams Of Those Dying (Hannes Grossmann, Dominic 'Forest' Lapointe & Anabelle Iratni)

6. The Great Dictator (James Payne, Martino Garattoni & Anabelle Iratni)

7. The Anti-National (Sebastian Lanser, Kilian Duarte & Anabelle Iratni)

8. Crushing The Iron Fist (Ken Bedene, Stian Gundersen, Sanjay Kumar & Anabelle Iratni)







