Новое видео DEMONSTEALER



"What She Creates She Will Destroy", новое видео группы DEMONSTEALER, в съёмках которого принимали участие Krzysztof Blingbeing из Deathspawn и Anton Zhikharev из Gorgasm, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Holocene Termination", выпущенного третьего декабря.



Трек-лист:



"The Holocene Termination" feat. Eugene Ryabchenko (Fleshgod Apocalypse), Jeff Hughell (Six Feet Under) and Nick Padovani (Equipoise)

"An Epoch Of Degradation" feat. Krzysztof Klingbein (Deathspawn) & Anton Zhikharev (Gorgasm)

"From Extinction Begins Evolution" feat Simon Schilling (Marduk), Anton Zhikharev (Gorgasm) and Fabio Bartoletti (Fleshgod Apocalypse)

"What She Creates She Will Destroy" feat. Robin Stone (The Amenta), Jeff Hughell (Six Feet Under) and Veronica Bordacchini (Fleshgod Apocalypse)







