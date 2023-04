14 апр 2023



Новый альбом DEMONSTEALER доступен для прослушивания



"The Propaganda Machine", новый альбом группы DEMONSTEALER, доступен для прослушивания ниже:



"The Fear Campaign" (Hannes Grossmann, Dominic 'Forest' Lapointe, Anabelle Iratni & Dean Paul Arnold)

"Monolith Of Hate" (James Payne, Martino Garattoni & Anabelle Iratni)

"The Propaganda Machine" (Ken Bedene, Stian Gundersen & Anabelle Iratni)

"The Art Of Disinformation" (Sebastian Lanser, Kilian Duarte, Alex Baillie & Anabelle Iratni)

"Screams Of Those Dying" (Hannes Grossmann, Dominic 'Forest' Lapointe & Anabelle Iratni)

"The Great Dictator" (James Payne, Martino Garattoni & Anabelle Iratni)

"The Anti-National" (Sebastian Lanser, Kilian Duarte & Anabelle Iratni)

"Crushing The Iron Fist" (Ken Bedene, Stian Gundersen, Sanjay Kumar & Anabelle Iratni)







+0 -0



просмотров: 143