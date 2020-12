сегодня



Группа LAST TEMPTATION, в состав которой входят Peter Scheithauer (Killing Machine, Belladonna, Temple Of Brutality), Butcho Vukovic (Watcha), Julien Rimaire (Los Dissidentes Del Sucio Hotel) и Vince Brisach (Mitch Ryder), заключила соглашение с Crusader Records. Новый альбом будет выпущен в середине следующего года.







