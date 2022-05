25 май 2022



Новое видео LAST TEMPTATION



Fuel for My Soul, новое видео LAST TEMPTATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из одноименного альбома:



1. Ashes and Fire

2. I Believe

3. Stronger Than Fate

4. I Don’t Wanna be Your God

5. Fuel for My Soul

6. Carousel of Hell

7. Free, Strong and Loud

8. In the Mirror

9. Main Attraction

10. The Answer

11. Going Crazy







+0 -0



просмотров: 111