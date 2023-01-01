LAST TEMPTATION выпустят альбом осенью

«Поприветствуйте в нашем составе Loup'a Malevil'a (Sabotage) и Fabio Alessandrini (Bonfire / TL Rhapsody / Annihilator)! Они знакомы тем, кто видел нас на концертах в 2022 году, но теперь они стали официальными участниками группы! Нам не терпится показать то, что у нас уже есть, но знайте, что новый альбом будет выпущен осенью! Скоро мы опубликуем дополнительную информацию на этот счёт!»
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