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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 38
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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Last Temptation

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LAST TEMPTATION выпустят альбом осенью



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LAST TEMPTATION опубликовали следующее сообщение:

«Поприветствуйте в нашем составе Loup'a Malevil'a (Sabotage) и Fabio Alessandrini (Bonfire / TL Rhapsody / Annihilator)! Они знакомы тем, кто видел нас на концертах в 2022 году, но теперь они стали официальными участниками группы! Нам не терпится показать то, что у нас уже есть, но знайте, что новый альбом будет выпущен осенью! Скоро мы опубликуем дополнительную информацию на этот счёт!»

LAST TEMPTATION Unveil New Line-Up; New Album To Be Released In Fall 2023




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