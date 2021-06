сегодня



Новое видео LAST TEMPTATION



“I Don`t Wanna Be Your God”, новое видео группы LAST TEMPTATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ashes ’N’ Fire", выходящего в феврале на Golden Robot Records/Crusader.







