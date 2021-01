сегодня



Видео с текстом от LAST TEMPTATION



Группа LAST TEMPTATION, в состав которой входят Peter Scheithauer (Killing Machine, Belladonna, Temple Of Brutality), Butcho Vukovic (Watcha), Julien Rimaire (Los Dissidentes Del Sucio Hotel) и Vince Brisach (Mitch Ryder), опубликовали официальное видео с текстом на песню "How I Am", которая вошла в студийную работу 2019 года:



"I Win I Lose"

"Bring Your Light Out"

"Blow A Fuse"

"Never Say Goodbye"

"How I Am"

"Faster and Faster"

"Locked Up In Myself"

"Nobody Is Free"

"Coming For You"

"Hell Is Walking In My Shoes"

"The Exit"







