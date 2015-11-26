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Avaland

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17 дек 2020 : Новый альбом AVALAND выйдет весной



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Новый альбом AVALAND выйдет весной



Rockshot Records объявили о подписании контракта с французской командой AVALAND, новый альбом которой будет выпущен второго апреля. В качестве гостей в записи принимали участие Ralf Scheepers (Primal Fear), Zak Stevens (Savatage/TSO), Zaher Zorgati (Myrath), Emmanuelson (Rising Steel), Stéphan Forté (Adagio), Madie (Nightmare) и многие другие.







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