Новый альбом AVALAND выйдет весной

Rockshot Records объявили о подписании контракта с французской командой AVALAND, новый альбом которой будет выпущен второго апреля. В качестве гостей в записи принимали участие Ralf Scheepers (Primal Fear), Zak Stevens (Savatage/TSO), Zaher Zorgati (Myrath), Emmanuelson (Rising Steel), Stéphan Forté (Adagio), Madie (Nightmare) и многие другие.
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