Семплы новых песен AVALAND



AVALAND опубликовали семплы всех песен, которые вошли в выпущенный 31 марта альбом The Legend Of The Storyteller:



"The Vision"

"Crimson Tyranny"

"Insurrection"

"To Be The King"

"Secret Night"

"Kingslayer"

"The Gift"

"Out Of The Fog"

"Betrayers"

"Madness Of The Wise"

"You’ll Be The Legend"

"Lies"

"La Folie Du Sage" (Bonus Track)







