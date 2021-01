17 янв 2021



Новое видео AVALAND



Rockshot Records объявили о подписании контракта с французской командой AVALAND, новый альбом которой будет выпущен второго апреля. В качестве гостей в записи принимали участие Ralf Scheepers (Primal Fear), Zak Stevens (Savatage/TSO), Zaher Zorgati (Myrath), Emmanuelson (Rising Steel), Stéphan Forté (Adagio), Madie (Nightmare) и многие другие.



Трек-лист:



"Theater Of Sorcery” feat. Emmanuelson

“Gypsum Flower” feat. Scheepers/Emmanuelson/Zorgati

“Let The Wind Blow” feat. Zorgati/Heli/Kanji

“Storyteller” feat. Zak Stevens

“Escape To Paradise” feat. Zorgati/Kanji

“Holy Kingdom Of Fools” feat. Jeff Kanji

“Never Let Me Walk Alone” feat. Madie

“Deja-Vu” feat. Emmanuelson

“I’ll Be Ready For Your Love” feat. Heli Andrea

“War Of Minds” feat. Zorgati/Madie

“Rise From The Ashes” feat. orgati/Madie/Stevens/Heli/Kanji/Emmanuelson/Scheepers



Видео на “Theatre Of Sorcery” доступно ниже.







