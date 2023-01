21 янв 2023



Обложка и трек-лист нового альбома AVALAND



AVALAND представили обложку и трек-лист нового альбома "The Legend Of the Storyteller", релиз которого намечен на тридцать первое марта на Rockshots Records.



Трек-лист:



"The Vision"

"Crimson Tyranny"

"Insurrection"

"To Be The King"

"Secret Night"

"Kingslayer"

"The Gift"

"Out Of The Fog"

"Betrayers"

"Madness Of The Wise"

"You’ll Be The Legend"

"Lies"

"La Folie Du Sage" (Bonus Track)







