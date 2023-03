сегодня



Новое видео AVALAND



"Kingslayer", новое видео группы AVALAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Legend Of The Storyteller", выходящего 31 марта на Rockshots Records.



Трек-лист:



"The Vision"

"Crimson Tyranny"

"Insurrection"

"To Be The King"

"Secret Night"

"Kingslayer"

"The Gift"

"Out Of The Fog"

"Betrayers"

"Madness Of The Wise"

"You’ll Be The Legend"

"Lies"

"La Folie Du Sage" (Bonus Track)







