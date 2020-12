сегодня



Вышло переиздание RICK WAKEMAN



Рождественская работа RICK WAKEMAN, Christmas Variations, выпущенная в 2000 году, доступна в обновленной версии на CD, двойном виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Silent Night"

"Hark The Herald Angels Sing"

"Christians Awake Salute The Happy Mourn"

"Away In A Manger"

"While Shepherds Watched Their Flocks By Night"

"O Little Town Of Bethlehem"

"It Came Upon A Midnight Clear"

"Once In Royal David's City"

"O Come All Ye Faithful"

"Angels From The Realms Of Glory"



Bonus Tracks:

"Silent Prayer"

"Amazing Grace" (Live At Lincoln Cathedral 2018)







+0 -0



просмотров: 181