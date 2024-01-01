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RICK WAKEMAN анонсировал финальные гастроли



RICK WAKEMAN опубликовал следующее сообщение:



«Я всегда планировал прекратить гастроли к своему 77-летию — для тех, кто хочет послать мне открытку, это 18 мая! — Но до этого времени нужно успеть так много, что мне приходится строить планы уже сейчас, и поэтому мои последние индивидуальные шоу должны быть прекращены к этой дате. Я получал огромное удовольствие от участия в различных программах, но пора заканчивать. Я намерен собрать все лучшее из того, что я делал в прошлом, плюс несколько сюрпризов и, возможно, даже пригласить кого-нибудь в гости. План состоит в том, чтобы не выступать в одном и том же месте дважды в течение всего этого периода, так что в каком бы месте вы, надеюсь, не думали прийти, это будет последнее выступление — и я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить всех и каждого, кто поддерживал меня на протяжении последних 53 лет!»







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