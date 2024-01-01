Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 129
*Йе в BURZUM 42
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 23
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 22
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 18
*Новое видео ANDRY 17
*KERRY KING: «Звучание моего проекта похоже на то, что мы дел... 15
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 129
*Йе в BURZUM 42
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 23
[= ||| все новости группы



*

Rick Wakeman

*



23 янв 2024 : 		 RICK WAKEMAN анонсировал финальные гастроли

19 сен 2023 : 		 Вышел бокс-сет RICK WAKEMAN

23 янв 2023 : 		 RICK WAKEMAN выпустит альбом зимой

16 июн 2021 : 		 RICK WAKEMAN награждён орденом Британской Империи

17 дек 2020 : 		 Вышло переиздание RICK WAKEMAN

28 июл 2020 : 		 RICK WAKEMAN представил новый трек

19 фев 2020 : 		 RICK WAKEMAN выпустит альбом весной

15 янв 2020 : 		 RICK WAKEMAN начал запись альбома

21 окт 2019 : 		 RICK WAKEMAN выпускает бокс-сет

15 апр 2016 : 		 Сборник RICK WAKEMAN выйдет в апреле

26 фев 2016 : 		 RICK WAKEMAN перезапишет классику

13 ноя 2015 : 		 ALICE COOPER присоединится к RICK'у WAKEMAN'у

16 янв 2015 : 		 RICK WAKEMAN в Vivaldi Metal Project
| - |

|||| сегодня

RICK WAKEMAN анонсировал финальные гастроли



zoom
RICK WAKEMAN опубликовал следующее сообщение:

«Я всегда планировал прекратить гастроли к своему 77-летию — для тех, кто хочет послать мне открытку, это 18 мая! — Но до этого времени нужно успеть так много, что мне приходится строить планы уже сейчас, и поэтому мои последние индивидуальные шоу должны быть прекращены к этой дате. Я получал огромное удовольствие от участия в различных программах, но пора заканчивать. Я намерен собрать все лучшее из того, что я делал в прошлом, плюс несколько сюрпризов и, возможно, даже пригласить кого-нибудь в гости. План состоит в том, чтобы не выступать в одном и том же месте дважды в течение всего этого периода, так что в каком бы месте вы, надеюсь, не думали прийти, это будет последнее выступление — и я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить всех и каждого, кто поддерживал меня на протяжении последних 53 лет!»

RICK WAKEMAN Announces Final Solo Tour, An Evening Of YES Music And Other Favorites; Dates Will Include Premier Of New Piece Of Music "Yessonata"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 196

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом