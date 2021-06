сегодня



RICK WAKEMAN награждён орденом Британской Империи



RICK WAKEMAN был награждён орденом Британской империи (Commander of the Order of the British Empire, или CBE), что на одну ступень ниже рыцарского звания. 72-летний музыкант, который был введён в Зал славы рок-н-ролла в 2017 году, рассказал агентству PA News, узнав эту новость:



«Это смесь ошеломления и неподдельной гордости. В каком-то странном смысле моей первой мыслью было: "Боже, как бы я хотел, чтобы мои мама и папа были здесь, чтобы увидеть это", но потом я, конечно, понял, что моему папе было бы 105 лет, а маме 103 года, так что шансы на это очень невелики.



Я буквально ошеломлён и горд — это единственное, как я могу [это описать]. Друзья, которые знают меня и были в этом бизнесе, знают, что я никогда не ожидал ничего подобного. Я могу только сказать большое спасибо. Я и правда чувствую себя очень польщённым и гордым.



Я продолжал заниматься музыкой, но иногда ты делаешь это и думаешь: "Зачем всё это? Не видно никакого просвета, когда мы сможем играть вживую, когда мы сможем что-то делать. Для меня, вышедшего из изоляции, вышедшего из всего этого, получить такое признание ещё более необычно».







