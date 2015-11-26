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Rick Wakeman

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RICK WAKEMAN награждён орденом Британской Империи



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RICK WAKEMAN был награждён орденом Британской империи (Commander of the Order of the British Empire, или CBE), что на одну ступень ниже рыцарского звания. 72-летний музыкант, который был введён в Зал славы рок-н-ролла в 2017 году, рассказал агентству PA News, узнав эту новость:

«Это смесь ошеломления и неподдельной гордости. В каком-то странном смысле моей первой мыслью было: "Боже, как бы я хотел, чтобы мои мама и папа были здесь, чтобы увидеть это", но потом я, конечно, понял, что моему папе было бы 105 лет, а маме 103 года, так что шансы на это очень невелики.

Я буквально ошеломлён и горд — это единственное, как я могу [это описать]. Друзья, которые знают меня и были в этом бизнесе, знают, что я никогда не ожидал ничего подобного. Я могу только сказать большое спасибо. Я и правда чувствую себя очень польщённым и гордым.

Я продолжал заниматься музыкой, но иногда ты делаешь это и думаешь: "Зачем всё это? Не видно никакого просвета, когда мы сможем играть вживую, когда мы сможем что-то делать. Для меня, вышедшего из изоляции, вышедшего из всего этого, получить такое признание ещё более необычно».

RICK WAKEMAN Is



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

timekiller61


16 июн 2021, 14:22		Что я запомнил о Вейкмане-Сева Новгородцев его называл "раненный в опу лейтенант или полковник-не помню" не знаю даже почему а Хенсли на концерте сказал-Вейкман после ухода Лорда-№1-а я так-погулять вышел....А про раненного в... запомнилось на всю жизнь-прилепил Сева ему за что-то...


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