10 сен 2024



Альбом RICK WAKEMAN & GORDON GILTRAP выйдет на виниле



Альбом RICK WAKEMAN & GORDON GILTRAP "From Brush & Stone" будет выпущена на виниле:



Side One

"The Savannah Bird"

"Caesar Augustus"

"The Kiss"

"Hermes"



Side Two

"The Thinker"

"David"

"The Discus Thrower"

"The Last of England Spring"



Side Three

"The Death of Chatterton"

"The Light of the World"

"World"

"By Angle Tarn"

"Maddie Goes West"



Side Four (Previously Unreleased)

"A Dublin Day"

"Down The River"

"Isabella's Wedding"



Rick: «Зная Gordon больше лет, чем мы оба хотим припомнить, и восхищаясь его музыкальными и техническими способностями, а также его уникальным композиторским стилем, для нас не было никаких сомнений в том, что мы будем выпускать этот альбом вместе. Логично, что я сыграл именно то, что считал нужным в композициях Gordon'а, а он сыграл именно то, что считал нужным в моих - еще один несомненный плюс. Это один из тех альбомов, при прослушивании которых вы каждый раз открываете для себя что-то новое в музыке. Каждый трек вызывает у слушателя разные эмоции, что, собственно, и произошло с мной и Gordon'ом, когда мы записывали композиции. Альбом, которым, я думаю, мы можем по праву гордиться!»







