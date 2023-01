23 янв 2023



RICK WAKEMAN выпустит альбом зимой



RICK WAKEMAN сообщил о том, что 24 февраля на Madfish Music состоится релиз нового концептуального альбома "A Gallery Of The Imagination":



01. Hidden Depths

02. The Man In The Moon

03. A Mirage In The Clouds

04. The Creek

05. My Moonlight Dream

06. Only When I Cry

07. Cuban Carnival

08. Just A Memory

09. The Dinner Party

10. A Day Spent On The Pier

11. The Visitation

12. The Eyes Of A Child







