сегодня



Новый альбом BEWITCHER выйдет весной



BEWITCHER представили оформление к новому альбому "Cursed Be Thy Kingdom", выход которого намечен на 16 апреля на Century Media Records. Запись проходила в The Captain’s Quarters, Ventura, California у Armand John Anthony (Night Demon), за сведение отвечал Cameron Webb (Motörhead, Megadeth), а за оформление Paolo Girardi (Power Trip and many more).







+0 -1



( 1 ) просмотров: 209