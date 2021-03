сегодня



Новое видео BEWITCHER



"Valley Of The Ravens",новое видео группы BEWITCHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Cursed Be Thy Kingdom", выходящего 16 апреля на Century Media.



Трек-лист:



"Ashe"

"Death Returns…"

"Satanic Magick Attack"

"Electric Phantoms"

"Mystifier (White Night City)"

"Cursed Be Thy Kingdom"

"Valley Of The Ravens"

"Metal Burner"

"The Widow's Blade"

"Sign Of The Wolf" http://www.cultofthebewitcher.com/







+1 -0



просмотров: 235