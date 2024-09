сегодня



Новое видео BEWITCHER



“Spell Shock”, новое видео BEWITCHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня будет включена в новую студийную работу Spell Shock, выходящую 27 сентября на Century Media Records:



“Starfire Maelstrom”

“Lavish Desecration”

“Spell Shock”

“Out Against The Law”

“Dystopic Demonolatry”

“Seasons Of Foul Harvest”

“We Die In Dust”

“The Harem Conspiracy”

“Pagan Shadows”

“Ride Of The Iron Fox” http://www.cultofthebewitcher.com/







