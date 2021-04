сегодня



Новое видео BEWITCHER



"Electric Phantoms", новое видео группы BEWITCHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Cursed Be Thy Kingdom", выпущенного 16 апреля на Century Media.



Трек-лист:



"Ashe"

"Death Returns…"

"Satanic Magick Attack"

"Electric Phantoms"

"Mystifier (White Night City)"

"Cursed Be Thy Kingdom"

"Valley Of The Ravens"

"Metal Burner"

"The Widow's Blade"

"Sign Of The Wolf"







