Новое видео BEWITCHER



"Dystopic Demonolatry", новое видео BEWITCHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня будет включена в новую студийную работу Spell Shock, выходящую 27 сентября на Century Media Records:



“Starfire Maelstrom”

“Lavish Desecration”

“Spell Shock”

“Out Against The Law”

“Dystopic Demonolatry”

“Seasons Of Foul Harvest”

“We Die In Dust”

“The Harem Conspiracy”

“Pagan Shadows”

