Новое видео BLACK & DAMNED



Red Heaven, новое видео BLACK & DAMNED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Resurrection”, релиз которого намечен на 14 марта:



Silence Breaker

Ruthless Wrath

Red Heavens

Bound By The Moon

Circle Of Amnesia

Injustice

Searing Flames

Shadows

Reborn In Solitude

Navigate Me To The Sun







