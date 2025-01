сегодня



Видео с выступления TOQUE, которое состоялось 28 декабря в Club Regent Event Centre, Winnipeg, Manitoba, доступно для просмотра ниже:



"Never Enough For You"

"Fantasy" (Aldo Nova cover)

"Sunglasses At Night" (Corey Hart cover)

"Forever In A Day"

"Up To You"

"Ironic" (Alanis Morissette cover)

"Broken"

"Turn Me Loose" (Loverboy cover)

"When I'm With You" (Sheriff cover)

"Mama Let Him Play" (Jerry Doucette cover with Dallas Smith)

"Something For The Pain"

"Can't Stop It"

"Tom Sawyer" (Rush cover)

"Ugly" (The Age Of Electric cover)

"Dance" (Queen City Kids cover)

"What Kind Of Love Is This" (Streetheart cover)

"The Boys In The Bright White Sports Car" (Trooper cover)

"Working For The Weekend" (Loverboy cover)

"Roller" (April Wine cover)

"O Canada"







