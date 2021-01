сегодня



Родители WE CAME AS ROMANS учредили стипендию



2020 год был трудным годом для многих, в том числе и для музыкантов. Опираясь в значительной степени на живые выступления как на источник дохода, появление COVID-19 означало, что о личном выступлении для живой аудитории не может быть и речи. В ответ на борьбу, с которой в настоящее время столкнулись многие музыканты, Фонд Кайла Павоне совместно с Общественным Фондом Баттл Крик учредил стипендию Kyle Cares, чтобы помочь облегчить финансовое бремя COVID-19. До 2000 долларов США будет выделено на каждого претендента до тех пор, пока не будут исчерпаны средства стипендии.



«В честь нашего сына Кайла Павоне, мы хотели сделать что-то, что поможет музыкантам в это время великой нужды», — говорят Винс и Кэролайн Павоне, родители Кайла Павоне. «Даже в нормальных обстоятельствах жизнь музыканта может быть очень тяжелой, а нынешняя ситуация, в которой мы живем, только усиливает эту борьбу. Мы подумали, что лучшее, что мы можем сделать и чего бы хотел от нас Кайл, это помочь музыкантам, которые сталкиваются с трудными временами из-за обстоятельств, которые им неподвластны».



Стипендия доступна музыкантам, которые столкнулись с трудностями из-за COVID-19 и нуждаются в финансовой помощи, чтобы помочь с психическим/физическим здоровьем, лечением от наркотической и алкогольной зависимости, питанием/недостаток пищи или жильем. Заинтересованные соискатели должны подать заявку. Заявители будут уведомлены в течение трех рабочих недель.



«С момента смерти Кайла мы всегда говорили, что противоположность зависимости — это связь. Если мы сможем помочь хотя бы одному музыканту пережить эти трудные времена, сохранить связь с близкими и помочь им продолжать следовать за своей мечтой, то мы сделали то, чем бы Кайл гордился»







