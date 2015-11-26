Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Алекси Лайхо 81
*DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен ... 56
*С Новым годом! 33
*У лидера KREATOR есть 15 песен 22
*Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся... 21
[= ||| все новости группы



*

We Came as Romans

*



6 янв 2021 : 		 Родители WE CAME AS ROMANS учредили стипендию

4 июн 2020 : 		 Новый сингл WE CAME AS ROMANS

17 янв 2020 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

28 сен 2019 : 		 Новые песни WE CAME AS ROMANS

8 ноя 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS будут продолжать как квинтет

13 окт 2018 : 		 Музыканты AUGUST BURNS RED, MEMPHIS MAY FIRE, ISSUES почтят память вокалиста WE CAME AS ROMANS

22 сен 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS почтили памяти Кевина Павона

13 сен 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS все таки поедут в тур

6 сен 2018 : 		 Вокалиста WE CAME AS ROMANS нашли в ванной без сознания

3 сен 2018 : 		 Вокалист WE CAME AS ROMANS умер от передозировки

27 авг 2018 : 		 Музыканты WE CAME AS ROMANS о смерти вокалиста

26 авг 2018 : 		 Умер вокалист WE CAME AS ROMANS

29 июн 2018 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

26 ноя 2017 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

23 сен 2017 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

15 сен 2017 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS выйдет осенью

30 сен 2016 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

22 июл 2015 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS доступен для прослушивания

14 окт 2014 : 		 Кавер-версия TAYLOR SWIFT от WE CAME AS ROMANS

30 янв 2014 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

20 дек 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

4 сен 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

17 июл 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

11 июл 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

4 июл 2013 : 		 Видео с текстом от WE CAME AS ROMANS

9 фев 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Родители WE CAME AS ROMANS учредили стипендию



*
zoom
*
* *
2020 год был трудным годом для многих, в том числе и для музыкантов. Опираясь в значительной степени на живые выступления как на источник дохода, появление COVID-19 означало, что о личном выступлении для живой аудитории не может быть и речи. В ответ на борьбу, с которой в настоящее время столкнулись многие музыканты, Фонд Кайла Павоне совместно с Общественным Фондом Баттл Крик учредил стипендию Kyle Cares, чтобы помочь облегчить финансовое бремя COVID-19. До 2000 долларов США будет выделено на каждого претендента до тех пор, пока не будут исчерпаны средства стипендии.

«В честь нашего сына Кайла Павоне, мы хотели сделать что-то, что поможет музыкантам в это время великой нужды», — говорят Винс и Кэролайн Павоне, родители Кайла Павоне. «Даже в нормальных обстоятельствах жизнь музыканта может быть очень тяжелой, а нынешняя ситуация, в которой мы живем, только усиливает эту борьбу. Мы подумали, что лучшее, что мы можем сделать и чего бы хотел от нас Кайл, это помочь музыкантам, которые сталкиваются с трудными временами из-за обстоятельств, которые им неподвластны».

Стипендия доступна музыкантам, которые столкнулись с трудностями из-за COVID-19 и нуждаются в финансовой помощи, чтобы помочь с психическим/физическим здоровьем, лечением от наркотической и алкогольной зависимости, питанием/недостаток пищи или жильем. Заинтересованные соискатели должны подать заявку. Заявители будут уведомлены в течение трех рабочих недель.

«С момента смерти Кайла мы всегда говорили, что противоположность зависимости — это связь. Если мы сможем помочь хотя бы одному музыканту пережить эти трудные времена, сохранить связь с близкими и помочь им продолжать следовать за своей мечтой, то мы сделали то, чем бы Кайл гордился»

Parents Of Late WE CAME AS ROMANS Frontman Establish Scholarship To Provide COVID-19 Relief To Struggling Musicians



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 250

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом