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We Came as Romans

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27 янв 2021 : 		 WE CAME AS ROMANS работают над новым альбомом

6 янв 2021 : 		 Родители WE CAME AS ROMANS учредили стипендию

4 июн 2020 : 		 Новый сингл WE CAME AS ROMANS

17 янв 2020 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

28 сен 2019 : 		 Новые песни WE CAME AS ROMANS

8 ноя 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS будут продолжать как квинтет

13 окт 2018 : 		 Музыканты AUGUST BURNS RED, MEMPHIS MAY FIRE, ISSUES почтят память вокалиста WE CAME AS ROMANS

22 сен 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS почтили памяти Кевина Павона

13 сен 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS все таки поедут в тур

6 сен 2018 : 		 Вокалиста WE CAME AS ROMANS нашли в ванной без сознания

3 сен 2018 : 		 Вокалист WE CAME AS ROMANS умер от передозировки

27 авг 2018 : 		 Музыканты WE CAME AS ROMANS о смерти вокалиста

26 авг 2018 : 		 Умер вокалист WE CAME AS ROMANS

29 июн 2018 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

26 ноя 2017 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

23 сен 2017 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

15 сен 2017 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS выйдет осенью

30 сен 2016 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

22 июл 2015 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS доступен для прослушивания

14 окт 2014 : 		 Кавер-версия TAYLOR SWIFT от WE CAME AS ROMANS

30 янв 2014 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

20 дек 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

4 сен 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

17 июл 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

11 июл 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

4 июл 2013 : 		 Видео с текстом от WE CAME AS ROMANS
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|||| сегодня

WE CAME AS ROMANS работают над новым альбомом



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WE CAME AS ROMANS опубликовали следующее сообщение:

«Мы невероятно расстроены тем, что в связи с нынешней обстановкой с COVID-19 тур TPAS, который мы запланировали на эту весну, снова будет перенесён на более поздний срок. Мы будем откладывать объявление новых дат до тех пор, пока не появится больше уверенности в том, что концерты состоятся. Вы можете вернуть деньги за билеты в местах их покупки.

Но у нас есть и кое-что интересное для вас! Мы официально отправились в студию и начали запись нашего шестого полноформатного альбома! И пока мы работаем над этой записью, чтобы представить вам новую музыку этим летом, мы работаем над чем-то особенным, чтобы компенсировать отсрочку нашего тура. Так что следите за новостями, потому что скоро у нас будут для вас классные объявления!»




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