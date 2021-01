сегодня



WE CAME AS ROMANS работают над новым альбомом



WE CAME AS ROMANS опубликовали следующее сообщение:



«Мы невероятно расстроены тем, что в связи с нынешней обстановкой с COVID-19 тур TPAS, который мы запланировали на эту весну, снова будет перенесён на более поздний срок. Мы будем откладывать объявление новых дат до тех пор, пока не появится больше уверенности в том, что концерты состоятся. Вы можете вернуть деньги за билеты в местах их покупки.



Но у нас есть и кое-что интересное для вас! Мы официально отправились в студию и начали запись нашего шестого полноформатного альбома! И пока мы работаем над этой записью, чтобы представить вам новую музыку этим летом, мы работаем над чем-то особенным, чтобы компенсировать отсрочку нашего тура. Так что следите за новостями, потому что скоро у нас будут для вас классные объявления!»







