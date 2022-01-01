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DARKSIDE.ru : нам 24 года!
88
JON BON JOVI совсем сдулся?
29
Новый трек гитариста METALLICA
25
Новое видео KREATOR
21
ROB HALFORD дал имена котятам из приюта
19
Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!»
16
ROB HALFORD выпускает новую книгу!
10
Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме»
10
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10
Консультант METALLICA: «Lars Ulrich не смог исцелить боль Da...
9
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DARKSIDE.ru : нам 24 года!
88
JON BON JOVI совсем сдулся?
29
Новый трек гитариста METALLICA
25
Новое видео KREATOR
21
ROB HALFORD дал имена котятам из приюта
19
все новости группы
We Came as Romans
США
Metal Core
http://www.wecameasromans.com
Myspace:
We Came As Romans
Facebook:
http://www.facebook.com/wecameasromans
21 апр 2022
:
Новая песня WE CAME AS ROMANS & & BRAND OF SACRIFICE
10 ноя 2021
:
Новое видео WE CAME AS ROMANS
10 сен 2021
:
Новое видео WE CAME AS ROMANS
15 июл 2021
:
Новое видео WE CAME AS ROMANS
27 янв 2021
:
WE CAME AS ROMANS работают над новым альбомом
6 янв 2021
:
Родители WE CAME AS ROMANS учредили стипендию
4 июн 2020
:
Новый сингл WE CAME AS ROMANS
17 янв 2020
:
Новое видео WE CAME AS ROMANS
28 сен 2019
:
Новые песни WE CAME AS ROMANS
8 ноя 2018
:
WE CAME AS ROMANS будут продолжать как квинтет
13 окт 2018
:
Музыканты AUGUST BURNS RED, MEMPHIS MAY FIRE, ISSUES почтят память вокалиста WE CAME AS ROMANS
22 сен 2018
:
WE CAME AS ROMANS почтили памяти Кевина Павона
13 сен 2018
:
WE CAME AS ROMANS все таки поедут в тур
6 сен 2018
:
Вокалиста WE CAME AS ROMANS нашли в ванной без сознания
3 сен 2018
:
Вокалист WE CAME AS ROMANS умер от передозировки
27 авг 2018
:
Музыканты WE CAME AS ROMANS о смерти вокалиста
26 авг 2018
:
Умер вокалист WE CAME AS ROMANS
29 июн 2018
:
Новое видео WE CAME AS ROMANS
26 ноя 2017
:
Новое видео WE CAME AS ROMANS
23 сен 2017
:
Новое видео WE CAME AS ROMANS
15 сен 2017
:
Новый альбом WE CAME AS ROMANS выйдет осенью
30 сен 2016
:
Новая песня WE CAME AS ROMANS
22 июл 2015
:
Новый альбом WE CAME AS ROMANS доступен для прослушивания
14 окт 2014
:
Кавер-версия TAYLOR SWIFT от WE CAME AS ROMANS
30 янв 2014
:
Новое видео WE CAME AS ROMANS
20 дек 2013
:
Новое видео WE CAME AS ROMANS
4 сен 2013
:
Новое видео WE CAME AS ROMANS
17 июл 2013
:
Новая песня WE CAME AS ROMANS
11 июл 2013
:
Новая песня WE CAME AS ROMANS
4 июл 2013
:
Видео с текстом от WE CAME AS ROMANS
9 фев 2013
:
Новое видео WE CAME AS ROMANS
5 янв 2013
:
Новая песня WE CAME AS ROMANS
7 июл 2012
:
Новое видео WE CAME AS ROMANS
17 ноя 2011
:
Новое видео WE CAME AS ROMANS
5 сен 2011
:
Новая песня WE CAME AS ROMANS
сегодня
Новая песня WE CAME AS ROMANS & & BRAND OF SACRIFICE
Darkbloom (Reimagined), новая песня WE CAME AS ROMANS & & BRAND OF SACRIFICE, доступна для прослушивания ниже.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет