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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
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We Came as Romans

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14 окт 2022 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS доступен для прослушивания

23 июн 2022 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS выйдет осенью

21 апр 2022 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS & & BRAND OF SACRIFICE

10 ноя 2021 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

10 сен 2021 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

15 июл 2021 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

27 янв 2021 : 		 WE CAME AS ROMANS работают над новым альбомом

6 янв 2021 : 		 Родители WE CAME AS ROMANS учредили стипендию

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17 янв 2020 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

28 сен 2019 : 		 Новые песни WE CAME AS ROMANS

8 ноя 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS будут продолжать как квинтет

13 окт 2018 : 		 Музыканты AUGUST BURNS RED, MEMPHIS MAY FIRE, ISSUES почтят память вокалиста WE CAME AS ROMANS

22 сен 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS почтили памяти Кевина Павона

13 сен 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS все таки поедут в тур

6 сен 2018 : 		 Вокалиста WE CAME AS ROMANS нашли в ванной без сознания

3 сен 2018 : 		 Вокалист WE CAME AS ROMANS умер от передозировки

27 авг 2018 : 		 Музыканты WE CAME AS ROMANS о смерти вокалиста

26 авг 2018 : 		 Умер вокалист WE CAME AS ROMANS

29 июн 2018 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

26 ноя 2017 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

23 сен 2017 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

15 сен 2017 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS выйдет осенью

30 сен 2016 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

22 июл 2015 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS доступен для прослушивания

14 окт 2014 : 		 Кавер-версия TAYLOR SWIFT от WE CAME AS ROMANS
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Новый альбом WE CAME AS ROMANS доступен для прослушивания



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WE CAME AS ROMANS выпустят новую работу, получившую название "Darkbloom", 14 октября на Sharptone Records. Она будет посвящена вокалисту Кайлу Павону, скончавшемуся в августе 2018 от передозировки.

Трек-лист:

01. Darkbloom
02. Plagued
03. Black Hole
04. Daggers
05. Golden
06. One More Day
07. Doublespeak
08. The Anchor
09. Holding The Embers
10. Promise You




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