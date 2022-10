сегодня



Новый альбом WE CAME AS ROMANS доступен для прослушивания



WE CAME AS ROMANS выпустят новую работу, получившую название "Darkbloom", 14 октября на Sharptone Records. Она будет посвящена вокалисту Кайлу Павону, скончавшемуся в августе 2018 от передозировки.



Трек-лист:



01. Darkbloom

02. Plagued

03. Black Hole

04. Daggers

05. Golden

06. One More Day

07. Doublespeak

08. The Anchor

09. Holding The Embers

10. Promise You







