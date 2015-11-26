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We Came as Romans

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10 ноя 2021 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

10 сен 2021 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

15 июл 2021 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

27 янв 2021 : 		 WE CAME AS ROMANS работают над новым альбомом

6 янв 2021 : 		 Родители WE CAME AS ROMANS учредили стипендию

4 июн 2020 : 		 Новый сингл WE CAME AS ROMANS

17 янв 2020 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

28 сен 2019 : 		 Новые песни WE CAME AS ROMANS

8 ноя 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS будут продолжать как квинтет

13 окт 2018 : 		 Музыканты AUGUST BURNS RED, MEMPHIS MAY FIRE, ISSUES почтят память вокалиста WE CAME AS ROMANS

22 сен 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS почтили памяти Кевина Павона

13 сен 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS все таки поедут в тур

6 сен 2018 : 		 Вокалиста WE CAME AS ROMANS нашли в ванной без сознания

3 сен 2018 : 		 Вокалист WE CAME AS ROMANS умер от передозировки

27 авг 2018 : 		 Музыканты WE CAME AS ROMANS о смерти вокалиста

26 авг 2018 : 		 Умер вокалист WE CAME AS ROMANS

29 июн 2018 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

26 ноя 2017 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

23 сен 2017 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

15 сен 2017 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS выйдет осенью

30 сен 2016 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

22 июл 2015 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS доступен для прослушивания

14 окт 2014 : 		 Кавер-версия TAYLOR SWIFT от WE CAME AS ROMANS

30 янв 2014 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

20 дек 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

4 сен 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS
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|||| 10 ноя 2021

Новое видео WE CAME AS ROMANS



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"Daggers", новое видео группы WE CAME AS ROMANS, доступно для просмотра ниже.



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