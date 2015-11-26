Фраза, имя группы
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Умер Алекси Лайхо
88
Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий
86
Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий...
82
Marko Hietala уходит из NIGHTWISH
56
Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»
55
все новости группы
The Sword
США
Doom Metal
http://www.swordofdoom.com
Myspace:
http://www.myspace.com/thesword
Facebook:
https://www.facebook.com/theswordofdoom
15 янв 2021
:
Карантинное видео от THE SWORD
8 авг 2020
:
Кавер-версия RUSH от THE SWORD
31 июл 2020
:
Карантинное видео от THE SWORD
24 июл 2020
:
Кавер-версия T-REX от THE SWORD
4 май 2020
:
Кавер-версия KISS от THE SWORD
11 апр 2020
:
THE SWORD готовят компиляцию
25 мар 2018
:
Новое видео THE SWORD
23 мар 2018
:
Видео с выступления THE SWORD
16 мар 2018
:
Концерт THE SWORD в прямом эфире
23 фев 2018
:
Видео с текстом от THE SWORD
28 янв 2018
:
Новая песня THE SWORD
12 окт 2017
:
THE SWORD приступили к записи
1 авг 2017
:
Гитарист THE SWORD выпускает трибьют PINK FLOYD
7 июн 2017
:
Гитарист THE SWORD выпускает трибьют PINK FLOYD
8 апр 2017
:
Концертный релиз THE SWORD выйдет весной
12 авг 2016
:
THE SWORD в акустике
12 июн 2016
:
Обучающее видео от гитариста THE SWORD
15 апр 2016
:
THE SWORD выпустят винил с госпелом
28 окт 2015
:
THE SWORD выпустят винил
11 авг 2015
:
Новая песня THE SWORD
7 авг 2015
:
Видео с текстом от THE SWORD
31 июл 2015
:
Новая песня THE SWORD
24 июл 2015
:
Новый альбом THE SWORD выйдет на виниле
17 июл 2015
:
Новая песня THE SWORD
9 июл 2015
:
Новый сингл THE SWORD выйдет в июле
2 июл 2015
:
Новая песня THE SWORD
3 июн 2015
:
Новый альбом THE SWORD выйдет в августе
2 фев 2015
:
THE SWORD войдут в студию в марте
14 фев 2014
:
Видео с текстом от THE SWORD
16 янв 2014
:
Видео с текстом от THE SWORD
11 июн 2013
:
THE SWORD планируют выпуск нового пива
29 апр 2013
:
Новое видео THE SWORD
28 дек 2012
:
Лимитированный винил THE SWORD
17 ноя 2012
:
Новое видео THE SWORD
22 окт 2012
:
Новая песня THE SWORD
3 окт 2012
:
Видео с текстом от THE SWORD
25 сен 2012
:
Новая песня THE SWORD
19 сен 2012
:
Новый альбом THE SWORD выйдет на кассете
16 сен 2012
:
Трейлер нового альбома THE SWORD
10 сен 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома THE SWORD
30 авг 2012
:
Новый альбом THE SWORD выйдет в октябре
27 июн 2012
:
THE SWORD исполнили четыер новых песни
6 июн 2012
:
Название нового альбома THE SWORD
23 май 2012
:
THE SWORD выпускают лимитированный сингл
2 май 2012
:
Ранее неопубликованный трек THE SWORD доступен на iTunes
27 мар 2012
:
THE SWORD на RAZOR & TIE
10 ноя 2011
:
Видео с выступления THE SWORD
18 окт 2011
:
Новый ударник THE SWORD
1 апр 2011
:
Новое видео THE SWORD
4 дек 2010
:
Видео с выступления THE SWORD
29 ноя 2010
:
Новое видео THE SWORD
5 ноя 2010
:
Временный ударник THE SWORD
13 окт 2010
:
Из THE SWORD ушёл барабанщик
25 авг 2010
:
Новое видео THE SWORD
21 авг 2010
:
Новый альбом THE SWORD доступен для прослушивания
17 авг 2010
:
EPK от THE SWORD
12 июл 2010
:
Новая песня THE SWORD
30 июн 2010
:
Трек-лист нового альбома THE SWORD
26 июн 2010
:
Обложка нового альбома THE SWORD
3 июн 2010
:
Видео THE SWORD на кавер-версию THIN LIZZY
30 апр 2010
:
Название и дата выхода нового альбома THE SWORD
10 апр 2010
:
THE SWORD завершили запись альбома
15 мар 2010
:
Новый альбом THE SWORD будет концептуальным
21 фев 2010
:
THE SWORD запишут кавер на THIN LIZZY
13 фев 2010
:
MATT BAYLES будет продюсировать THE SWORD
21 авг 2009
:
THE SWORD завершили написание материала для альбома
8 апр 2009
:
Lars Ulrich выступил вместе с THE SWORD
9 апр 2008
:
Питерский концерт METALLICA будут открывать DOWN и THE SWORD
сегодня
Карантинное видео от
THE SWORD
THE SWORD опубликовали карантинное видео на композицию "The Warp Riders" — это один из трёх запланированных в рамках Conquest Of Quarantine роликов. В оригинале этот трек вошёл в альбом 2010 года — "Warp Riders".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).