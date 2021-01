сегодня



Карантинное видео от THE SWORD



THE SWORD опубликовали карантинное видео на композицию "The Warp Riders" — это один из трёх запланированных в рамках Conquest Of Quarantine роликов. В оригинале этот трек вошёл в альбом 2010 года — "Warp Riders".







+0 -0



просмотров: 235