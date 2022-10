22 окт 2022



THE SWORD всё



Вокалист THE SWORD John D. Cronise опубликовал следующее сообщение:



«Здравствуйте, друзья, я считаю своим долгом сообщить вам, что после долгих размышлений я пришёл к трудному выводу, что пришло время завершить долгую и богатую историю THE SWORD.



Когда я основал группу в 2004 году, я мог только надеяться на тот успех, которого мы добились, и я считаю, что мне очень повезло, что я смог зарабатывать этим на жизнь в течение почти двух десятилетий. За это время всё, что я когда-либо хотел сказать и сделать с THE SWORD в творческом плане, было сказано и сделано, и поэтому для меня пришло время перейти к другим начинаниям.



Спасибо всем, кто когда-либо приходил на концерты, покупал наши альбомы и мерч, и поддерживал нас все эти годы. Спасибо всем, кто работал техником, руководил туром, занимался звуком или продавал мерч для нас. Спасибо всем группам, которые брали нас в турне, и всем группам, которых мы брали в турне. Спасибо промоутерам и заведениям, которые приглашали нас и предоставляли нам возможность играть. Спасибо продюсерам и звукорежиссёрам, которые работали над нашими альбомами, и лейблам, которые их выпустили. Спасибо Джошу, нашему букинг-агенту, и Марку, нашему бизнес-менеджеру, которых мы рады считать своими друзьями. И больше всего спасибо моим коллегам по группе — Kyle'у, Bryan'y, Jimmy, Trivett'y, за то, что верили в меня и позволили мне реализовать своё представление о том, как всё должно было быть. Чуваки, вы настоящие легенды.



Это было чертовски увлекательное путешествие. Теперь настало время для следующей главы...»





View this post on Instagram

















+1 -1



( 1 ) просмотров: 405