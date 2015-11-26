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The Sword

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8 авг 2020 : 		 Кавер-версия RUSH от THE SWORD

31 июл 2020 : 		 Карантинное видео от THE SWORD

24 июл 2020 : 		 Кавер-версия T-REX от THE SWORD

4 май 2020 : 		 Кавер-версия KISS от THE SWORD

11 апр 2020 : 		 THE SWORD готовят компиляцию

25 мар 2018 : 		 Новое видео THE SWORD

23 мар 2018 : 		 Видео с выступления THE SWORD

16 мар 2018 : 		 Концерт THE SWORD в прямом эфире

23 фев 2018 : 		 Видео с текстом от THE SWORD

28 янв 2018 : 		 Новая песня THE SWORD

12 окт 2017 : 		 THE SWORD приступили к записи

1 авг 2017 : 		 Гитарист THE SWORD выпускает трибьют PINK FLOYD

7 июн 2017 : 		 Гитарист THE SWORD выпускает трибьют PINK FLOYD

8 апр 2017 : 		 Концертный релиз THE SWORD выйдет весной

12 авг 2016 : 		 THE SWORD в акустике

12 июн 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста THE SWORD

15 апр 2016 : 		 THE SWORD выпустят винил с госпелом

28 окт 2015 : 		 THE SWORD выпустят винил

11 авг 2015 : 		 Новая песня THE SWORD

7 авг 2015 : 		 Видео с текстом от THE SWORD

31 июл 2015 : 		 Новая песня THE SWORD

24 июл 2015 : 		 Новый альбом THE SWORD выйдет на виниле

17 июл 2015 : 		 Новая песня THE SWORD

9 июл 2015 : 		 Новый сингл THE SWORD выйдет в июле

2 июл 2015 : 		 Новая песня THE SWORD

3 июн 2015 : 		 Новый альбом THE SWORD выйдет в августе
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Кавер-версия RUSH от THE SWORD



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THE SWORD в рамках сессии "Conquest Of Quarantine" записали кавер-версию классической песни RUSH "Working Man" — её можно послушать ниже.

THE SWORD Releases Sludgy Cover Of RUSH





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