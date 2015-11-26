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Бывший вокалист RAINBOW против нового SUNSTORM



JOE LYNN TURNER, бывший вокалист RAINBOW и DEEP PURPLE, опубликовал заявление относительного нового альбома SUNSTORM:



«Дорогие поклонники, спасибо за ваши внимание и заботу, я посчитал необходимым обнародовать второе заявление для дальнейшего уточнения и объяснения моей позиции... Я считаю, что истинные факты моих личных решений должны быть изложены более прямо.



Я сделал оригинальное заявление в декабре, в котором я любезно и уважительно обратился ко всем вовлечённым сторонам, и попытался объяснить причины моего ухода из проекта SUNSTORM. Моё заявление было предельно ясным, однако после официального пресс-релиза нового альбома SUNSTORM лейблом Frontiers и сопроводительных заявлений я вижу определённую попытку переиначить мои слова, чтобы оправдать усилия по продвижению нового релиза SUNSTORM, продемонстрировать собственную власть в любых творческих и деловых начинаниях и доказать тот факт, что никаких моральных или этических соображений не существует до тех пор, пока корпорация является правообладателем товарного знака...



На мой взгляд то, что Frontiers утверждает обо мне в своём официальном заявлении, не имеет ничего общего с реальными делами и фактами. Я очень обеспокоен тем, что мой профессиональный бренд, имя и образ используются ими в средствах массовой информации в качестве предлога для подтверждения их заявления и программы по сохранению названия проекта с заменой вокалиста. Попытка убедить преданных поклонников в том, что я "отошёл от оригинального мелодичного рок-направления ранних альбомов SUNSTORM", главным вокалистом которого я был, и намёки на то, что я не хотел продолжать из-за своего "желания работать над более тяжёлыми музыкальными стилями", — это АБСОЛЮТНОЕ ВРАНЬЁ! ФЕЙК-НЬЮС!



Судя по наплыву вопросов от фэнов в социальных сетях, Меня очень беспокоят фальшивые утверждения Frontiers, где всё подано совершенно не так, как есть на самом деле. Для протокола: у меня еще осталось много демо-песен в стиле AOR, и я могу легко сделать запись в стиле AOR хоть завтра, так что, скорее всего, я уйду с ними на другой лейбл и продолжу записывать пластинки в этом стиле... Я должен снова и снова уточнять, что у меня абсолютно нет никакого желания останавливать творчество в стиле AOR!



[Президент Frontiers и директор по работе с артистами Серафино] Перуджино заявляет, что он вернул этот 6-й альбом "к оригинальному музыкальному стилю, который был установлен на ранних альбомах", с "выдающимися результатами". По моему скромному мнению, когда я прослушал первый сингл из нового альбома, он не мог быть дальше от истины. В этой ситуации, похоже, присутствует огромное лицемерие. Лично я не вижу в этом абсолютно никакого "оригинального музыкального стиля"... Вообще ничего оригинального: продюсер, вокалист, участники группы, авторы песен... Ничего. Итак, главный вопрос здесь в том, зачем продолжать называть его SUNSTORM? Кого они обманывают? В конце концов судьями могут быть только фанаты.



Для меня всё это похоже на большинство релизов на Frontiers, так как они часто кажутся написанными, исполненными и спродюсированными одним и тем же источником. Именно по этой причине я не собирался продолжать...



"Благодаря Алессандро Дель Веккьо, как обычно, занимающемуся сочинением песен, и Перуджино, контролирующему направление по работе с артистами и творческое направление", как они отмечают в своём официальном заявлении, я считаю, что цель оригинального классического проекта перестала существовать, поэтому я крайне неохотно предлагал новые оригинальные песни из-за отсутствия переговоров, промоушна, плохой тактики ведения бизнеса и общего неуважения ко мне с их стороны. И я попытался выразить эту озабоченность 3 года назад во время записи 5-го альбома — "The Road to Hell", но ничего из моих слов так и не было услышано. Полное разочарование!



Я должен чётко дать понять, что я не выступаю против других артистов на Frontiers и никогда бы не стал этого делать, у меня нет абсолютно никаких намерений нападать на кого-либо или причинять им вред, все эти слова — отражение моего опыта и моей точки зрения после стольких лет сотрудничества... В течение моей 50-летней карьеры я работал и с гораздо более крупными звукозаписывающими лейблами, и никогда не получал такого отношения и недооценки, как в случае с Frontiers.



Я потратил 14 лет, чтобы создать историю SUNSTORM... Только для того, чтобы меня несправедливо заменили... Опять же, мне никогда не сообщали, что лейбл продолжит использовать бренд SUNSTORM с заменой вокалиста...



В заключение я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех невероятно преданных поклонников, которые поддерживали Меня и SUNSTORM на протяжении всех этих лет... До этого момента ваша преданность является именно той причиной, по которой мне как артисту нужно было занять эту позицию и поддерживать качество и видеть цель в отношении того, что мы все любим и ценим в музыке! Я никогда не обманул бы Вас или себя, если бы был скомпрометирован доминирующими корпоративными силами! Артисты вместе с фанатами должны сохранять целостность Искусства. То, что мы выбираем сейчас, отзвучит в Вечности...



С любовью и уважением... JLT».













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