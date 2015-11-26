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Вокалист SUNSTORM : «Забавно, что я всё время преследую Joe»



Вокалист SUNSTORM Ronnie Romero в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о недавнем заявлении Joe Lynn Turner'a о проекте, где он теперь поёт:



«Довольно забавно, что я всё время преследую Joe и пытаюсь отхватить его местечко [смеётся]. Уверен, что он так думает обо мне. Но на самом деле всё не так. Кто-то как-то спросил меня насчёт RAINBOW, я спокойно себе сидел на диване и вдруг позвонил Ritchie Blackmore. Не я ему звонил, я его не преследовал и не просился: "Возьми меня в группу". Мне позвонили — так всё и было. И, понятное дело, что сказать что-то иное Ritchie Blackmore'у, кроме как "да", сложно. Я понятия не имел о каких-то прошлых разногласиях или каких-то надеждах Joe в RAINBOW или что-то в таком духе. И с SUNSTORM было ровно то же самое. Мне позвонили с лейбла и моим первым вопросом был — а я страстный поклонник SUNSTORM: "А что там с Joe? Всё в этом плане нормально?" И они ответили: "Да всё путём". Но очевидно, что путь оказался кривым [смеётся]. Но я отделяю идола и личность».



Ronnie признался, что Joe — один из его любимых вокалистов:



«Я знаю, что фанаты Дио могут меня прибить, но именно Joe — мой любимый вокалист группы, и его период в команде любим мной больше всего. Мне он просто нравится и всё. С моей невестой мы постоянно поём дома "Stone Cold". Но потом ты читаешь эти заявления и всё остальное, и я могу понять — он зол, но всё из-за лейбла или кого-то там ещё, это не моё решение и дело, это не моя битва. Я просто занимаюсь музыкой. Мне за это платят, вот и всё».







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