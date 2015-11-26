Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 82
*MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изну... 46
*HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 39
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 39
*Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят» 21
[= ||| все новости группы



*

Sunstorm

*



14 мар 2021 : 		 Вокалист SUNSTORM: «Забавно, что я всё время преследую Joe»

16 фев 2021 : 		 Новое видео SUNSTORM

20 янв 2021 : 		 Бывший вокалист RAINBOW против нового SUNSTORM

16 янв 2021 : 		 Вокалист RAINBOW сменил бывшего вокалиста RAINBOW в SUNSTORM

17 май 2018 : 		 Лирик-видео SUNSTORM

18 апр 2018 : 		 Новая песня SUNSTORM

28 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SUNSTORM

6 май 2016 : 		 Новая песня SUNSTORM

29 апр 2016 : 		 Новая песня SUNSTORM

13 апр 2016 : 		 Новое видео SUNSTORM

16 мар 2016 : 		 Новая песня SUNSTORM

25 фев 2016 : 		 Новый альбом SUNSTORM выйдет в марте

22 дек 2011 : 		 Новый альбом SUNSTORM выйдет в феврале
| - |

|||| сегодня

Вокалист SUNSTORM: «Забавно, что я всё время преследую Joe»



*
zoom
*
* *
Вокалист SUNSTORM Ronnie Romero в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о недавнем заявлении Joe Lynn Turner'a о проекте, где он теперь поёт:

«Довольно забавно, что я всё время преследую Joe и пытаюсь отхватить его местечко [смеётся]. Уверен, что он так думает обо мне. Но на самом деле всё не так. Кто-то как-то спросил меня насчёт RAINBOW, я спокойно себе сидел на диване и вдруг позвонил Ritchie Blackmore. Не я ему звонил, я его не преследовал и не просился: "Возьми меня в группу". Мне позвонили — так всё и было. И, понятное дело, что сказать что-то иное Ritchie Blackmore'у, кроме как "да", сложно. Я понятия не имел о каких-то прошлых разногласиях или каких-то надеждах Joe в RAINBOW или что-то в таком духе. И с SUNSTORM было ровно то же самое. Мне позвонили с лейбла и моим первым вопросом был — а я страстный поклонник SUNSTORM: "А что там с Joe? Всё в этом плане нормально?" И они ответили: "Да всё путём". Но очевидно, что путь оказался кривым [смеётся]. Но я отделяю идола и личность».

Ronnie признался, что Joe — один из его любимых вокалистов:

«Я знаю, что фанаты Дио могут меня прибить, но именно Joe — мой любимый вокалист группы, и его период в команде любим мной больше всего. Мне он просто нравится и всё. С моей невестой мы постоянно поём дома "Stone Cold". Но потом ты читаешь эти заявления и всё остальное, и я могу понять — он зол, но всё из-за лейбла или кого-то там ещё, это не моё решение и дело, это не моя битва. Я просто занимаюсь музыкой. Мне за это платят, вот и всё».

RAINBOW





Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 622

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом