сегодня



Новое видео SUNSTORM



"Stronger", официальное видео с текстом от группы SUNSTORM, в которой бывшего вокалиста RAINBOW заменил нынешний вокалист RAINBOW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Afterlife", выходящего 12 марта на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Afterlife



02. One Step Closer



03. Swan Song



04. Born Again



05. Stronger



06. I Found A Way



07. Lost Forever



08. Far From Over



09. Here For You Tonight



10. Darkest Night



11. A Story That You Can Tell







+0 -0



просмотров: 159