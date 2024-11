сегодня



Кавер-версия OZZY OSBOURNE от SUNSTORM



SUNSTORM опубликовали видео на собственное прочтение хита OZZY OSBOURNE "Shot In The Dark". Этот трек взят из нового альбома Restless Fight:



"I’ll Stand For You"

"Love’s Not Gone"

"Hope’s Last Stand"

"Shot In The Dark"

"Without You"

"Restless Fight"

"Running To You"

"Against The Storm"

"In & Out"

"Dreams Aren’t Over"

"Take It All" http://www.joelynnturner.com/







