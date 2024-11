сегодня



Новая песня SUNSTORM



“Hope’s Last Stand”, новая песня группы SUNSTORM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Restless Fight, выход которого запланирован на 22 ноября на Frontiers Music Srl:



"I’ll Stand For You"

"Love’s Not Gone"

"Hope’s Last Stand"

"Shot In The Dark"

"Without You"

"Restless Fight"

"Running To You"

"Against The Storm"

"In & Out"

"Dreams Aren’t Over"

"Take It All"







