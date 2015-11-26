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Барабанщик TEN YEARS AFTER выпускает книгу
Барабанщик TEN YEARS AFTER Ric Lee готов представить автобиографию "From Headstocks To Woodstock".
«Это то, что я всегда хотел сделать и начал работу более десяти лет назад. Я начинал и бросал по разным причинам. И потом мне выпал шанс поговорить с другом из Лос-Анджелеса и эта беседа подстегнула меня к тому, чтобы завершить все работы».
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