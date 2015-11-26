Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 307
*ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Med... 82
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 77
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 57
*Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам 49
[= ||| все новости группы



*

Ten Years After

*
| - |

|||| сегодня

Барабанщик TEN YEARS AFTER выпускает книгу



*
zoom
*
* *
Барабанщик TEN YEARS AFTER Ric Lee готов представить автобиографию "From Headstocks To Woodstock".

«Это то, что я всегда хотел сделать и начал работу более десяти лет назад. Я начинал и бросал по разным причинам. И потом мне выпал шанс поговорить с другом из Лос-Анджелеса и эта беседа подстегнула меня к тому, чтобы завершить все работы».

TEN YEARS AFTER Drummer Tells His Life Story In 'From Headstocks To Woodstock'



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 44

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом