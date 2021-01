сегодня



Барабанщик TEN YEARS AFTER выпускает книгу



Барабанщик TEN YEARS AFTER Ric Lee готов представить автобиографию "From Headstocks To Woodstock".



«Это то, что я всегда хотел сделать и начал работу более десяти лет назад. Я начинал и бросал по разным причинам. И потом мне выпал шанс поговорить с другом из Лос-Анджелеса и эта беседа подстегнула меня к тому, чтобы завершить все работы».







