9 июл 2021



Переиздание TEN YEARS AFTER выйдет летом



TEN YEARS AFTER тринадцатого августа выпустят Naturally Live (Deluxe Edition) с двумя бонус-треками: “I Say Yeah”, которая ранее была доступна только на виниле и нереализованный вариант “32-20 Blues”, исполненный басистом Colin'ом Hodgkinson'ом.



Трек-лист:



"Land Of The Vandals"

"One Of These Days"

"Hear Me Calling"

"I'd Love To Change The World"

"Silverspoon Lady"

"Last Night Of The Bottle"

"Portable People"

"Don't Want You Woman"

"Losing The Dogs"

"50,000 Miles Beneath My Brain"

"Good Morning Little Schoolgirl"

"I'm Going Home"

Ric Lee Introducing Ten Years After

"I Say Yeah" (Bonus Track)

"32-20 Blues" (Bonus Track)







