26 янв 2021



Новое видео TEN YEARS AFTER



TEN YEARS AFTER выпустят "A Sting In The Tale (Deluxe Edition)" в следующих вариантах:



- One (1) Ten Years After - A Sting In The Tale (Deluxe Edition) CD

- One (1) Ten Years After Tee

- One (1) Ten Years After Tote Bag

- One (1) Ten Years After Autographed Photo



Трек-лист "A Sting In The Tale (Deluxe Edition)":



"Land Of The Vandals"

"Iron Horse"

"Miss Constable"

"Up In Smoke"

"Retired Hurt"

"Suranne Suranne"

"Stoned Alone"

"Two Lost Souls"

"Diamond Girl"

"Last Night Of The Bottle"

"Guitar Hero"

"Silverspoon Lady"

"Land Of The Vandals" (live)

"Last Night Of The Bottle" (live)

"Silverspoon Lady" (live)

"I’d Love To Change The World" (live)



Видео на "Suranne Suranne" доступно ниже.







