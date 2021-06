сегодня



Стрим от TEN YEARS AFTER



TEN YEARS AFTER объявили о планах по проведению стрима, который получил название "Blue Crossroads" и будет включать три выступления: TEN YEARS AFTER — 17 июня, MARCUS BONFANTI ELECTRIC BAND — 1 июля и JAWBONE — 15 июля. Подробности доступны на boxoffice.mandolin.com.







