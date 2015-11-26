WOLF, SORCERER, DESCEND, LUGNET проведут стрим

Тридцатого января WOLF, SORCERER, DESCEND, LUGNET проведут онлайн-концерт в известном шведском зале Popskolan, в рамках которого каждая группа отыграет сет продолжительностью 45 минут. Билеты доступны по этому адресу.
Время начала:
CET - 7:15 PM
UK - 6:15 PM
Moscow - 9:15 PM
New York 1:15 PM
Los Angeles 10:15 AM
Tokyo 3:15 AM (January 31st)
Melbourne 5:15 AM (January 31st)
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