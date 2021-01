26 янв 2021



WOLF , SORCERER, DESCEND, LUGNET проведут стрим



Тридцатого января WOLF, SORCERER, DESCEND, LUGNET проведут онлайн-концерт в известном шведском зале Popskolan, в рамках которого каждая группа отыграет сет продолжительностью 45 минут. Билеты доступны по этому адресу.



Время начала:



CET - 7:15 PM

UK - 6:15 PM

Moscow - 9:15 PM

New York 1:15 PM

Los Angeles 10:15 AM

Tokyo 3:15 AM (January 31st)

Melbourne 5:15 AM (January 31st)







