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*Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам 49
*Новое видео ACCEPT 39
*TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека» 38
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Wolf

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26 янв 2021 : 		 WOLF, SORCERER, DESCEND, LUGNET проведут стрим

9 мар 2020 : 		 Новое видео WOLF

15 фев 2020 : 		 Видео с текстом от WOLF

20 янв 2020 : 		 Новое видео WOLF

12 янв 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WOLF

2 окт 2019 : 		 Басист KING DIAMOND и бывший барабанщик HAMMERFALL в WOLF

31 июл 2014 : 		 Новое видео WOLF

17 июн 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WOLF

5 июн 2014 : 		 Видео с текстом от WOLF

25 апр 2014 : 		 WOLF выпустят новый альбом в августе

18 июн 2013 : 		 WOLF выпустили собственный абсент

12 янв 2013 : 		 WOLF работают с топ-продюсером

3 ноя 2012 : 		 Видео полного концерта WOLF

28 окт 2012 : 		 Соус от WOLF

29 июл 2011 : 		 Новое видео WOLF

29 июн 2011 : 		 Бывший вокалист CANDLEMASS исполнил классику DEEP PURPLE с WOLF

12 апр 2011 : 		 Новая песня WOLF

5 апр 2011 : 		 Варианты изданий нового альбома WOLF

21 мар 2011 : 		 WOLF исполнили новый трек

4 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WOLF

30 янв 2011 : 		 WOLF заканчивают работу над альбомом

17 дек 2010 : 		 Новый альбом WOLF выйдет весной

21 окт 2010 : 		 WOLF начнут работу в студии в ноябре

17 май 2010 : 		 Участники WOLF о смерти DIO

2 апр 2010 : 		 Новое видео WOLF

12 фев 2010 : 		 WOLF начали работу над новым материалом
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|||| 26 янв 2021

WOLF, SORCERER, DESCEND, LUGNET проведут стрим



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Тридцатого января WOLF, SORCERER, DESCEND, LUGNET проведут онлайн-концерт в известном шведском зале Popskolan, в рамках которого каждая группа отыграет сет продолжительностью 45 минут. Билеты доступны по этому адресу.

Время начала:

CET - 7:15 PM
UK - 6:15 PM
Moscow - 9:15 PM
New York 1:15 PM
Los Angeles 10:15 AM
Tokyo 3:15 AM (January 31st)
Melbourne 5:15 AM (January 31st)

WOLF, SORCERER, DESCEND, LUGNET - StockholmвЂ™s Metal Alliance Joins Forces For вЂњStream Bloody StreamвЂќ Live Event



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