Новое видео WOLF



"The Ill-Fated Mr. Mordrake", новое видео группы WOLF, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Shadowland”, выход которого состоялся первого апреля на Century Media в следующих вариантах:



- Black LP + Poster

- White LP + Poster (limited to 300 / available at CM Distro)

- Transp. Red LP + Poster (limited to 300 / available at EMP)

- Transp. Orange LP + Poster (limited to 300 / Band exclusive)

- Ltd. CD Digipak

- Digital Album



Трек-лист:



"Dust"

"Visions For The Blind"

"The Time Machine"

"Evil Lives"

"Seek The Silence"

"Shadowland"

"The Ill-Fated Mr. Mordrake"

"Rasputin"

"Exit Sign"

"Into The Black Hole"

"Trial By Fire" (Bonus Track)

"In The Twilight Zone" (Bonus Track)







