Новое видео WOLF

"The Ill-Fated Mr. Mordrake", новое видео группы WOLF, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Shadowland”, выход которого состоялся первого апреля на Century Media в следующих вариантах:
- Black LP + Poster
- White LP + Poster (limited to 300 / available at CM Distro)
- Transp. Red LP + Poster (limited to 300 / available at EMP)
- Transp. Orange LP + Poster (limited to 300 / Band exclusive)
- Ltd. CD Digipak
- Digital Album
Трек-лист:
"Dust"
"Visions For The Blind"
"The Time Machine"
"Evil Lives"
"Seek The Silence"
"Shadowland"
"The Ill-Fated Mr. Mordrake"
"Rasputin"
"Exit Sign"
"Into The Black Hole"
"Trial By Fire" (Bonus Track)
"In The Twilight Zone" (Bonus Track)
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