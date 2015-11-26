24 дек 2021



Новый альбом WOLF выйдет весной



Группа WOLF объявила о том, что новая работа получила название "Shadowland" и будет выпущена первого апреля на Century Media. За оформление релиза отвечал Thomas Holm (Mercyful Fate, King Diamond).







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