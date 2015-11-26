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Wolf

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28 янв 2022 : 		 Новое видео WOLF

24 дек 2021 : 		 Новый альбом WOLF выйдет весной

26 янв 2021 : 		 WOLF, SORCERER, DESCEND, LUGNET проведут стрим

9 мар 2020 : 		 Новое видео WOLF

15 фев 2020 : 		 Видео с текстом от WOLF

20 янв 2020 : 		 Новое видео WOLF

12 янв 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WOLF

2 окт 2019 : 		 Басист KING DIAMOND и бывший барабанщик HAMMERFALL в WOLF

31 июл 2014 : 		 Новое видео WOLF

17 июн 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WOLF

5 июн 2014 : 		 Видео с текстом от WOLF

25 апр 2014 : 		 WOLF выпустят новый альбом в августе

18 июн 2013 : 		 WOLF выпустили собственный абсент

12 янв 2013 : 		 WOLF работают с топ-продюсером

3 ноя 2012 : 		 Видео полного концерта WOLF

28 окт 2012 : 		 Соус от WOLF

29 июл 2011 : 		 Новое видео WOLF

29 июн 2011 : 		 Бывший вокалист CANDLEMASS исполнил классику DEEP PURPLE с WOLF

12 апр 2011 : 		 Новая песня WOLF

5 апр 2011 : 		 Варианты изданий нового альбома WOLF

21 мар 2011 : 		 WOLF исполнили новый трек

4 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WOLF

30 янв 2011 : 		 WOLF заканчивают работу над альбомом

17 дек 2010 : 		 Новый альбом WOLF выйдет весной

21 окт 2010 : 		 WOLF начнут работу в студии в ноябре

17 май 2010 : 		 Участники WOLF о смерти DIO
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Новое видео WOLF



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Dust, новое видео группы WOLF, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Shadowland”, выход которого намечен на первое апреля на Century Media.



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